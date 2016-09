Aufregung um verletzten Bürgermeister in Schleswig-Holstein

Oersdorf. Nach einem Angriff auf den Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar vor einer Sitzung des Bauausschusses, bei dem es um die Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde Oersdorf nördlich von Hamburg ging. Zuvor hatte es Drohungen mit fremdenfeindlichem Hintergrund gegen den Kommunalpolitiker gegeben. Der Staatsschutz ist eingeschaltet. Der 61-Jährige erlitt bei der Attackte leichte Verletzungen.