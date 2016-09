Obama trifft zum Begräbnis von Peres in Israel ein

Jerusalem. Die Welt nimmt heute Abschied vom israelischen Altpräsidenten Schimon Peres. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen geben mehr als 3000 Trauergäste dem Friedensnobelpreisträger das letzte Geleit. Zu den internationalen Spitzenpolitikern gehört auch US-Präsident Barack Obama, der am Morgen auf dem Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv gelandet ist. Obama wurde in einer stark gesicherten Fahrzeugkolonne nach Jerusalem gebracht, um bei dem Begräbnis eine Trauerrede zu halten.