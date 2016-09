Supermärkte sollten abgelaufene Lebensmittel spenden

Berlin. Supermärkte sollten nach Meinung der Deutschen EU-weit dazu verpflichtet werden, abgelaufene Lebensmittel an gemeinnützige Initiativen zu spenden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der Organisation abgeordnetenwatch.de. 87 Prozent der Befragten sprechen sich demnach für ein solches Gesetz aus. Hintergrund ist eine Online-Petition an das EU-Parlament mit der Forderung, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Nach einer Studie für das Ernährungsministerium landen in Deutschland jährlich elf Millionen Tonnen Nahrung im Müll. Der Großteil wäre noch genießbar.

