MH17-Ermittler suchen Insider-Zeugen

Utrecht. Im Zusammenhang mit dem Abschuss des Passagierfluges MH17 über der Ostukraine bitten die strafrechtlichen Ermittler Zeugen um Insider-Informationen. Das gab die niederländische Staatsanwaltschaft in Nieuwegein bei Utrecht bekannt. Den sogenannten Insider-Zeugen bot die Ukraine einen Strafnachlass an oder sogar den Verzicht auf eine strafrechtliche Verfolgung. Die Boeing der Malaysia Airlines war nach Recherchen der Ermittler von einer russischen Luftabwehrrakete vom Gebiet der pro-russischen Rebellen aus abgeschossen worden. Alle 298 Personen an Bord starben.

