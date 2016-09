Berlin. Die Bundesregierung hat den verstorbenen Schimon Peres als einen "großen Mann" und einen "Mann des Ausgleichs" gewürdigt. Die Bundeskanzlerin blicke mit großer Dankbarkeit auf viele Jahre der Gespräche mit dem ehemaligen israelischen Präsidenten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der 93-jährige Friedensnobelpreisträger Peres war am frühen Morgen in einem Krankenhaus bei Tel Aviv an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

