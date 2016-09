Zeitung: Planspiele für Notfall bei Deutscher Bank

Berlin. Die Bundesregierung und die Finanzaufsichtsbehörden bereiten nach einem Bericht der Wochenzeitung "Die Zeit" einen Rettungsplan für eine mögliche Schieflage der Deutschen Bank vor. Das auf Beamtenebene in Berlin, Brüssel und Frankfurt erarbeitete Konzept solle in Kraft treten, falls die Deutsche Bank zusätzliches Kapital benötige, um ihre zahlreichen Rechtsstreitigkeiten beizulegen – und sich diese Mittel nicht selbst am Markt besorgen könne. Bisher handele es sich aber nur um Planspiele.

