Ulbig: Bekennerschreiben zu Anschlägen in Dresden aufgetaucht

Berlin. Nach den Anschlägen in Dresden liegt nach Angaben des sächsischen Innenministers Markus Ulbig ein Bekennerschreiben vor. Die Echtheit werde noch geprüft, sagte Ulbig im ZDF-"Morgenmagazin". Das Schreiben sei auf der Internetseite "linksunten.indymedia.org" veröffentlicht worden, Experten sicherten es. Inzwischen sei es dort wieder entfernt worden. Wer sich in dem Schreiben bekannt haben soll, sagte Ulbig nicht. Vorgestern waren an einer Moschee und am Kongresszentrum in Dresden Sprengsätze explodiert.

