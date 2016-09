Tiefe Trauer nach Tod von Schimon Peres

Tel Aviv. Staatschefs in aller Welt haben mit Trauer auf den Tod von Israels Ex-Präsident Schimon Peres reagiert. Bundespräsident Joachim Gauck, US-Präsident Barack Obama und Papst Franziskus kündigten an, zum Begräbnis des Friedenshoffnungsträgers zu kommen, das übermorgen erwartet wird. In einem Kondolenzschreiben schreibt Gauck. "Trotz der Gräueltaten, die Deutsche an seiner Familie und seinem Volk während des Holocausts verübten, reichte Shimon Peres uns die Hand." Der 93-Jährige war in der Nacht in einem Krankenhaus bei Tel Aviv an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

