Flüchtlinge auf einer Fähre im Hafen der griechischen Stadt Piräus. Athen will Migranten auf das Festland umsiedeln, um die Inseln in der Ägäis zu entlasten. Foto: Socrates Baltagiannis / dpa

Berlin Die Flüchtlingslager auf den Inseln in der Ägäis sind überfüllt. Athen will eine große Zahl Migranten nun auf das Festland bringen.

Griechenland will Flüchtlinge aufs Festland umsiedeln

Griechenland will wegen der angespannten Situation in den überfüllten Lagern Flüchtlinge nicht länger auf seinen Inseln festhalten. „Wir werden in Kürze damit beginnen, eine große Zahl Migranten auf das Festland zu bringen, um die Inseln in der Ostägäis zu entlasten“, sagte der griechische Europaminister Nikos Xydakis der Zeitung „Die Welt“ vom Mittwoch.

„Das wird sehr gut organisiert sein und auf legale Weise durchgeführt werden“, so Xydakis. Die namentlich bekannten Flüchtlinge würden dort in bewachten Räumen untergebracht. Das Abkommen zwischen der Türkei und der EU sieht eigentlich vor, dass die vor allem aus Syrien stammenden Menschen möglichst auf den griechischen Inseln bleiben, damit sie an einer Weiterreise gehindert und schneller zurückgeschickt werden können.

Für jeden Syrer, den die Türkei zurücknimmt, kann sie einen anderen Syrer auf legalem Weg in die EU schicken. Die EU hat sich bereit erklärt, über diesen sogenannten 1:1-Mechanismus bis zu 72.000 Syrer aufzunehmen.

Xydakis fordert mehr Fachpersonal

Xydakis machte zudem die EU-Staaten für die jüngsten Brände und Unruhen in einigen Flüchtlingslagern auf den Inseln mitverantwortlich. Dies sei in gewisser Weise auch die Folge einer fehlenden Umverteilung von Flüchtlingen auf alle Mitgliedstaaten und der mangelnden Hilfe durch die EU-Länder. „Die meisten EU-Staaten nehmen uns viel zu wenige Flüchtlinge ab, einige Länder antworten nicht einmal auf unsere Anfragen“, erklärte Xydakis.

Zudem sei bislang viel zu wenig Fachpersonal der EU-Asylbehörde Easo zur Unterstützung gekommen. Es kämen aber immer mehr Flüchtlinge auf die Inseln. „Die Situation dort kann leicht kippen und eskalieren. Das müssen wir verhindern“, sagte Xydakis.

Minister schließt Rücknahme von Flüchtlingen aus

Eine Rücknahme von Flüchtlingen aus EU-Ländern wie Deutschland schloss der Minister aus. „Es ist nicht realistisch, auf eine Durchsetzung der Dublin-Verordnung zu bestehen und Flüchtlinge aus anderen Ländern wieder nach Griechenland abzuschieben. Das würde mein Land überfordern“, sagte Xydakis. Wie andere Staaten schickt Deutschland beispielsweise keine Flüchtlinge nach Griechenland zurück, weil die Bedingungen in den Flüchtlingslagern dort als unzureichend gelten. Innenminister Thomas de Maizière möchte dies ändern.

1 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Im Herbst 2015 war die Flüchtlingskrise auf ihrem Höhepunkt. Wie wichtige Orte entlang der Route durch Europa damals aussahen und wie die Lage heute ist, zeigt die Bildagentur Getty in Fotomontagen. Oben: Flüchtlinge erreichen die Insel Lesbos im Oktober 2015. Unten: Im Juli 2016 ist die Küste verlassen. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Am Strand von Lesbos sammeln sich im November 2015 Rettungswesten, die die Flüchtlinge bei ihrer Überfahrt von der Türkei nach Griechenland getragen haben. Unten: Im Juli 2016 sind keine Spuren mehr von den gefährlichen Bootsfahrten zu sehen. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Ehrenamtliche Helfer waten im November 2015 durch das Wasser, um ein Flüchtlingsboot an Land zu ziehen. Unten: Im Sommer 2016 scheint die Krise weit entfernt zu sein. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Was für ein Kontrast! Oben: Hunderte Flüchtlinge marschieren im Oktober 2015 entlang slowenischer Felder. Sie werden von Polizisten begleitet. Unten: An gleicher Stelle nutzt eine Radfahrerin das schöne Sommerwetter für eine Tour. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



5 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Während sich der Flüchtlingsstrom im Oktober 2015 seinen Weg in Richtung eines Zeltlagers bei Rigonce in Slowenien macht (oben), ist auf dem kleinen Feldweg ein knappes Jahr später kein Mensch unterwegs (unten). Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Im September 2015 machen sich Hunderte Migranten auf den Weg vom ungarischen Hegyeshalom nach Österreich. Unten: In der Nähe der Bahnstation von Hegyeshalom überquert eine einsame Radfahrerin die Straße. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Neben der kleinen Kirche bei Dobova (Slowenien) erstreckt sich der Flüchtlingstross bis zum Horizont. Unten: Inzwischen trifft man hier wieder nur selten auf Menschen. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Flüchtlinge laufen im vergangenen September über eine Autobahn im ungarischen Roszke. Sie hatten sich zuvor geweigert, zur Registrierungsstelle zu reisen. Unten: Auf der M5/E-75 sind im Juli 2016 nur Autos unterwegs. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Hunderte Flüchtlinge nutzen im September 2015 die Autobahn im ungarischen Roszke als Flüchtlingsroute. Unten: Die Autobahn kann wieder von Autos befahren werden, Menschen sind nicht mehr zu sehen. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



10 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Die ungarische Grenzpolizei setzt im September 2015 Wasserwerfer ein, um den Übergang nach Serbien in der Stadt Horgos zu sichern: Unten: Die Grenze ist heute so gut wie unbewacht. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Hunderte Flüchtlinge bahnen sich im kroatischen Tovarnik ihren Weg zum Bahnhof, um nach Zagreb zu kommen. Nachdem Ungarn seine Grenze zu Serbien dicht gemacht hat, suchen viele Flüchtlinge den Weg über Kroatien. Unten: Im Juli 2016 ist Ruhe eingekehrt in Tovarnik. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Der Bahnhof im kroatischen Tovarnik platzt im September 2015 aus allen Nähten. Unten: Im Juli 2016 ist weit und breit kein Fahrgast in Sicht. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Im Spätherbst 2015 suchen Tausende Flüchtlinge den Weg von der Türkei über die griechischen Inseln nach Mitteleuropa. Im November ist der Hafen von Mytilene auf Lesbos überfüllt mit Flüchtenden, die auf eine Fähre nach Athen warten. Unten: Der Hafen von Mytilene im Juli 2016 bietet Reisenden viel Freiraum. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Hunderte Flüchtlinge kampieren im August 2015 entlang einer Bahnstrecke im ungarischen Roszke. Unten: Wenn im Juli 2016 nicht gerade ein Zug anrollt, herrscht Ruhe in Roszke. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



15 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Der Keleti-Bahnhof in Budapest ist im September 2015 einer der größten Flüchtlings-Hotspots in Europa. Zwischenzeitlich verlassen keine Züge mehr den zentralen Bahnhof in der ungarischen Hauptstadt. Unten: Im Juli 2016 herrscht Normalität im Keleti-Bahnhof. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Als sich die Lage am Budapester Keleti-Bahnhof im September 2015 immer weiter zuspitzt, werden Busse eingesetzt, um die Flüchtlinge Richtung Österreich weiterzubringen. Der Busbahnhof entwickelt sich zu einem riesigen Zeltlager. Unten: Der Busbahnhof am Keleti-Bahnhof ist im Juli 2016 am Abend zeitweise menschenleer. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Nicht nur am Busbahnhof, sondern überall rund um den Keleti-Bahnhof in Budapest ist ein Flüchtlings-Camp entstanden. Viele Menschen bringen Kleiderspenden, um den Flüchtenden zu helfen. Unten: Vor dem Keleti-Bahnhof wird es im Juli 2016 allenfalls zur Rush Hour ein wenig unruhig. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Vielfach müssen ungarische Polizisten und Helfer im September 2015 entkräftete Flüchtlinge aus der großen Menschenmenge am Budapester Keleti-Bahnhof bergen und sie versorgen. Unten: Die Wartehallen im Keleti-Bahnhof . Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Der Vorplatz vor dem Haupteingang des Budapester Keleti-Bahnhofs ist Anfang September 2015 von Hunderten Flüchtlingen besetzt. Auf Plakaten und mit Sprechchören bitten sie vor allem Angela Merkel immer wieder um Hilfe. Unten: Große Flüchtlingsgruppen hat man im Juli 2016 am Keleti-Bahnhof schon länger nicht mehr gesehen. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



20 / 20 So sehen die Flüchtlingsrouten heute aus Oben: Nicht nur am Hafen, sondern im gesamten Stadtgebiet von Mytilene auf Lesbos warten Flüchtlinge im November 2015 auf ihre Weiterreise. Eines der vielen wilden Camps auf den griechischen Inseln liegt in einem Olivenfeld. Unten: Im Juli 2016 gibt es auf dem Olivenfeld in Mytilene nichts zu sehen als Olivenbäume. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

