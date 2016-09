Schimon Peres ist tot – Israels Ex-Präsident wurde 93 Jahre

Israels Ex-Präsident Schimon Peres ist tot. Wie der israelische Rundfunk am frühen Mittwochmorgen berichtete, starb der 93-Jährige zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall in einem Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv. Seine Familie war in den letzten Stunden bei ihm.

Nach dem Schlaganfall war Peres an ein Beatmungsgerät angeschlossen und in Narkose versetzt worden. Sein Büro hatte seinen Zustand am Montag noch als „stabil“ bezeichnet.

Netanjahu: Tiefe Trauer über Peres’ Tod

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Ehefrau Sara reagierten mit tiefer Trauer auf den Tod von Peres. Er sei vom ganzen Volk geliebt worden, hieß es am Mittwoch in der Mitteilung von Netanjahus Büro. Die Regierung werde sich zu einer Trauersitzung versammeln.

Schimon Peres ist tot. Der frühere Staatspräsident Israels (2007 – 2014) und zweimalige Ministerpräsident starb im Alter von 93 Jahren.

Schimon Peres war ein unerschütterlicher Optimist: Er ließ kaum eine Gelegenheit aus, trotz aller Zweifel zum Frieden zwischen Israelis und Palästinensern aufzurufen.

Im Ausland war Peres vielleicht gerade deshalb einer der wenigen israelischen Politiker mit hohen Sympathiewerten. In seiner Heimat gab es nicht wenige, die seinen Optimismus für etwas weltfremd hielten. Dennoch genoss der Politiker generell hohes Ansehen beim israelischen Volk.

Vom umstrittenen, linksorientierten Politiker hatte Peres sich zur nationalen Vaterfigur gewandelt, die sich um den Zusammenhalt der vielen Segmente der tief gespaltenen israelischen Gesellschaft bemühte.



Seit seinem Amtsantritt als Staatspräsident 2007 hatte der vormalige Ministerpräsident auch eine aktive Rolle in der internationalen Diplomatie übernommen, obwohl das Präsidentenamt eigentlich auf Repräsentation ausgerichtet ist. Zwar arbeitete Peres eng mit dem konservativen Regierungschef Benjamin Netanjahu zusammen, bediente sich dabei nach außen hin aber einer weniger robusten und dafür eher behutsamen Sprache.

In der arabischen Welt galt Peres eher als Opportunist, dessen Wort nur wenig Gewicht hatte. Als Außenminister wurde er 1994 gemeinsam mit dem damaligen PLO-Chef Jassir Arafat (l.) und dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Izchak Rabin mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Die Politiker bekamen den Friedensnobelpreis für ihre Rollen im Oslo-Friedensprozess, der zum Ziel hatte, den Nahostkonflikt zu lösen. Die „Prinzipienerklärung über die vorübergehende Selbstverwaltung" (Oslo I) unterzeichneten Außenminister Peres, der palästinensische Politiker Mahmud Abbas, US-Außenminister Warren Christopher und sein russischer Kollege Andrei Kosyrew in Anwesenheit von US-Präsident Bill Clinton (l.) und PLO-Chef Arafat (r.) am 13. September 1993 in Washington.

Außenminister Schimon Peres (r.) 1975 neben Premierminister Izchak Rabin (Mitte), der unter den Augen des US-Außenministers Henry Kissinger das Sinai-Abkommen unterzeichnet. Der Vertrag bedeutete noch kein Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten, festigte den Waffenstillstand allerdings weiter.

Verteidigungsminister Schimon Peres im Januar 1976 an der Grenze zum Libanon – Jahre später sollte er sich als Kritiker der israelischen Invasion hervortun.



Außenminister Schimon Peres im Gespräch mit Ägyptens Präsident Hosni Mubarak: Die Politiker diskutierten eine mögliche internationale Nahost-Konferenz.

Schimon Peres – hier bei einem Treffen mit Papst Franziskus im Jahr 2013 – wurde 1923 als Sohn eines Holzhändlers im damaligen Ost-Polen geboren wurde. Peres, ein Vetter der früheren Hollywood-Schauspielerin Lauren Bacall, wanderte 1934 ins damalige Palästina ein. Erst Hirte und Kassenwart einer Kollektivsiedlung, wurde er später als junger Mann Mitglied der jüdischen Untergrundarmee Hagana. 1946 begann er seine politische Karriere in der Arbeitspartei und übernahm im Laufe der Jahrzehnte mehrere Ministerämter.

Nach der Ermordung Izchak Rabins, Peres' Partner bei den Friedensvereinbarungen mit den Palästinensern, am 4. November 1995 übernahm er dessen Amt und wurde zum zweiten Mal Ministerpräsident. Nur sechs Monate später verlor er jedoch die Wahl, aus der Netanjahu als Sieger hervorging. Das Bild zeigt Peres im Gespräch mit US-Präsident Barack Obama, der den Staatspräsidenten im April 2011 im Oval Office empfing.

Im Jahr 2012 zeichnete Obama Peres mit der Freiheitsmedaille aus, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der USA.

Schimon Peres und Bundeskanzlerin Angela Merkel: Er verlieh ihr 2014 die Ehrenmedaille des Präsidenten – Israels höchste Auszeichnung für Zivilisten, die die deutsche Regierungschefin für ihren Kampf gegen den Antisemitismus und Rassismus bekam.



Präsident Peres mit Russlands Präsident Putin: Der Kremlchef reiste im Juni 2012 an, um an der Enthüllung eines Ehrenmals für die Rote Armee teilzunehmen, das in der israelischen Küstenstadt Netanja an die Verdienste der sowjetischen Armee im Sieg über Nazi-Deutschland erinnert.

Ungeachtet aller Rückschläge bei den Bemühungen um einen friedlichen „neuen Nahen Osten" erschien Peres als ewiger Optimist. So sagte er bei seiner Antrittsrede 2007: „Erlauben Sie mir, ein Träumer inmitten meines Volks zu bleiben und die Sonnenseite unseres Staates zu repräsentieren."

Mit dem Begräbnis wird am Freitag gerechnet, Peres’ Sarg soll israelischen Fernsehberichten zufolge am Donnerstag im Parlament aufgebahrt werden. Eine offizielle Mitteilung steht allerdings noch aus.

Peres kämpfte für die Verständigung zwischen Israelis und Arabern

Zu Jahresbeginn hatte Peres bereits einen Herzinfarkt erlitten. Anfang September war ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt worden.

Der Friedensnobelpreisträger war zweimal Israels Regierungschef und mehrmals Minister. Den Friedensnobelpreis hatte er 1994 als Außenminister gemeinsam mit dem damaligen Ministerpräsidenten Izchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat erhalten. Von 2007 bis 2014 war er Staatspräsident.

Peres hatte sich trotz seines hohen Alters bis zuletzt unvermindert für eine Verständigung zwischen Israelis und Arabern eingesetzt, unter anderem mit seinem Peres Center for Peace in Tel Aviv. Er hatte nie die Hoffnung auf eine friedliche Lösung im Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern aufgegeben.

Peres äußerte sich immer wieder sehr politisch

Wohl durch sein beharrliches Streben nach Frieden war er zudem einer der wenigen israelischen Politiker, der im Ausland beliebt war. Peres äußerte sich auch als Staatspräsident immer wieder sehr politisch – ungewöhnlich für dieses Amt.

Peres wurde 1923 als Sohn eines Holzhändlers im damaligen Ost-Polen geboren und wanderte 1934 ins damalige Palästina ein. Er wurde auch als Vater des israelischen Atomprogramms bekannt. (dpa)