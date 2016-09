Tel Aviv. Israels Ex-Präsident Schimon Peres ist tot. Das berichtet das israelische Radio am frühen Morgen. Der 93-Jährige war vor zwei Wochen in ein Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv gebracht worden, wo er einen schweren Schlaganfall erlitt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder