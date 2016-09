Dulig spricht nach Anschlägen von neuer Stufe von Hass

Dresden. Nach den Sprengstoffanschlägen in Dresden spricht Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig von einer neuen, inakzeptablen Stufe von Hass und Gewalt. "Ich glaube, jetzt muss wirklich allen klar werden, dass man hier aufstehen muss und für eine Demokratie eintreten muss", sagte Dulig dem MDR am Rande einer Mahnwache an der Fatih-Moschee in Dresden. Am Montagabend hatte es Detonationen an der Fatih-Moschee und auf der Terrasse eines Kongresszentrums gegeben. Verletzt wurde niemand, nach den Tätern wird noch gesucht, bislang ohne Erfolg.

