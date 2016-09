Zwei fremdenfeindliche Sprengstoffanschläge in Dresden

Vor einer Moschee und vor dem internationalen Kongressgebäude in Dresden sind am Montagabend zwei Sprengstoffanschläge verübt worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Angriffe kurz hintereinander statt.Der Anschlag auf die Moschee an der Hühndorfer Straße hat nach Polizeiangaben gegen 21.53...