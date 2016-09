9 / 69

Diese Prominenten sind 2016 gestorben

Jana Thiel starb nach einer kurzen schweren Krankheit im Alter von nur 44 Jahren am 11. Juli. Die gebürtige Spreewälderin begann ihre Karriere im Hörfunk. 16 Jahre war sie für das ZDF tätig, zunächst als Sportmoderatorin im „ZDF-Morgenmagazin“ in Berlin, seit 2004 in der Sportredaktion in Mainz. Sie berichtete vor allem über Wettbewerbe im alpinen Wintersport und moderierte auch den Sportteil in der Nachrichtensendung „heute“.

Foto: dpa