Entwarnung in Köln – Verdächtiges Paket sorgte für Aufregung

Wegen eines verdächtigen Pakets hatte die Polizei am Dienstagmittag den Zülpicher Platz in der Kölner Innenstadt weiträumig abgesperrt. Gegen 12.15 Uhr seien die Einsatzkräfte wegen des Pakets in einer Apotheke alarmiert worden, sagte ein Sprecher. Gegen 14.45 Uhr kam dann die Entwarnung. In dem...