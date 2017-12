Hamburg: Eltern finden tote Tochter blutüberströmt zu Hause

Was für ein grausamer Anblick: Eltern haben am Samstagabend die blutüberströmte Leiche ihrer Tochter in der gemeinsamen Wohnung entdeckt. Die Verletzungen ließen auf ein Verbrechen schließen, teilte die Polizei am Montag mit.Die junge Frau sei nach ihrer Schicht in einem Schnellrestaurant am...