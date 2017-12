Gernseheim: Traktor demoliert Blitzer – Hunderttausende Euro Schaden

In Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) sind am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag sechs Blitzer demoliert worden. Die Täter sollen dafür auch einen Traktor eingesetzt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wie der oder die Täter vorgingen, war zunächst unklar. Es entstand ein Sachschaden von...