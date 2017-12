Stürmische Schönheit

Nizza Normalerweise funkelt das Mittelmeer bei Nizza in seinem berühmten Blau – am Montag zeigte sich die Côte d’Azur dagegen von ihrer garstigen Seite. Bei Sturm und Dauerregen peitschten die schlammgrauen Wellen an die Strände der legendären Promenade des Anglais mit ihrem Hotel „Negresco“. Am...