Der Tod der alten Zoobären

Die Reihe außergewöhnlicher Tötungen von Tieren in dänischen Zoos reißt nicht ab. Erst traf es Giraffen, dann Löwen, nun wurden in Aalborg zwei Braunbären anscheinend ohne Not eingeschläfert. Die Empörung vor allem in sozialen Netzwerken war groß. Aber auch von professioneller Seite kommt Kritik an...