Pannen bei der Bahn

Seit vier Tagen erst ist die neue Schnellfahrstrecke der Bahn zwischen Berlin und München in Betrieb – und schon häufen sich die Probleme. Am gestrigen Montagmorgen fiel ein ICE mit Start am Berliner Hauptbahnhof ganz aus. Nach Angaben der Bahn stand der Zug als Folge einer Verspätung am Vortag...