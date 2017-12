Ellen DeGeneres wegen Waldbränden in Kalifornien in Sorge um Villa

Die Moderatorin Ellen DeGeneres (59) ist wie Tausende Kaliforniern von den aktuellen Buschbränden betroffen. „Unser Haus droht in Flammen aufzugehen“, twitterte sie am Sonntag (Ortszeit). Sie habe bereits ihre Haustiere in Sicherheit bringen müssen.„Ich bete für alle in unserer Gemeinde und bin den...