Wetter in Deutschland: Schnee und Eis behindern den Verkehr

Schnee, Wind und Kälte haben in vielen Teilen Deutschlands zu Chaos geführt. Polizei und Rettungskräfte zählten in manchen Städten und Kreisen jeweils Hunderte Einsätze. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den frühen Morgen. Allein die Beamten in Leipzig mussten innerhalb von vier Stunden zu etwa...