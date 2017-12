Tierfilmer zeigt sterbenden Bären

Zeigen die Bilder die Folgen des Klimawandels? Naturfotograf und Umweltaktivist Paul Nicklen ist davon überzeugt. Er filmte am Rande einer Exkursion auf der eisfreien Baffin-Insel in der Arktis einen abgemagerten Eisbären auf der Suche nach Nahrung. Das Tier ist so schwach, dass es sich kaum noch...