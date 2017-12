Schöner als die Polizei erlaubt

Linstow Hoch die Hände! Der Leichtathlet Pascal Unbehaun (21) aus Erfurt ist „Mister Germany 2018“. Bei einer Gala-Veranstaltung am Samstag setzte sich der Polizist und Leistungssportler aus Thüringen in einem Ferienresort bei Linstow in Mecklenburg-Vorpommern gegen 15 Konkurrenten durch. Auf Platz zwei...