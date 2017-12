Schnee-Chaos: Hunderte Flüge am Wochenende gestrichen

Schnee und Straßenglätte haben am Wochenende in vielen Teilen Deutschlands zu Unfällen geführt und den Verkehr behindert. Mehrere Menschen verletzten sich, aber oft blieb es bei Blechschäden. Am Frankfurter Flughafen gab es am Sonntag Verspätungen und Flugausfälle, wie die Betreibergesellschaft...