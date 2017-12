Millionen-Strafe und U-Boot-Tragödie belasten Firma aus NRW

Es hat weltweit für Betroffenheit gesorgt, das Schicksal der 44-köpfigen Besatzung des argentinischen U-Boots „ San Juan“. Seit Mitte November wird das Unterseeboot vermisst, der argentinische Verteidigungsminister Oscar Aguad hat die Männer und eine Frau inzwischen für tot erklärt. Als mögliche Ursache für die Tragödie gilt ein Defekt in der Batterieanlage. Und damit rückt auch Hagen in Nordrhein-Westfalen in den Fokus der...