Polizist aus Thüringen wird "Mister Germany 2018"

Linstow Der Leichtathlet Pascal Unbehaun aus Erfurt ist "Mister Germany 2018". Der 21-jährige Polizist und Leistungssportler aus Thüringen setzte sich bei einer Gala-Veranstaltung in einem Ferienresort in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern gegen 15 Konkurrenten durch. Unbehaun hatte sich als "Mister Mitteldeutschland 2017" für das Finale qualifiziert. Auf Platz zwei kam mit dem "Mister Sachsen 2017" Edison Hoti ebenfalls ein Polizist. Platz drei belegte Maik Geilenbrügge aus Sprockhövel, der "Mister Nordrhein-Westfalen 2017".

