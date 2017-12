Neugeborener Baby-Eisbär im Tierpark Berlin ist wohlauf

Der vor wenigen Tagen in Berlin geborene kleine Eisbär ist wohlauf. Mutter Tonja kümmere sich hervorragend um ihr Jungtier, teilte der Tierpark der Hauptstadt in einem kurzen „Update aus der Wurfhöhle“ am Samstag mit.Ein Dreivierteljahr nach dem plötzlichen Tod von Baby-Eisbär Fritz hat Tonja (8)...