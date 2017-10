Kalifornien: Zehn Tote bei Bränden - viele Häuser bedroht

Schnell um sich greifende Buschbrände im Norden Kaliforniens haben mindestens zehn Menschenleben gefordert. Allein sieben Menschen starben im Bezirk Sonoma County, wie die Polizei in der Weinbauregion am Montag mitteilte. Weitere Todesopfer gab es in Napa Valley und im Bezirk Mendocino. Dutzende...