Lokführer glaubt an Kollision – Fahrgäste müssen ausharren

Mehr als eine Stunde lang haben Fahrgäste in einem Regionalzug ausharren müssen, weil der Lokführer glaubte, einen Menschen angefahren zu haben. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, hielt der Lokführer den Zug am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr bei Dreieich (Kreis Offenbach) an und verständigte...