Vergewaltigung in der Siegaue: Polizistin schildert Schock der Camperin

Im Prozess um die Vergewaltigung einer Camperin in Troisdorf bei Bonn haben Kripobeamte am Montag die Reaktionen des überfallenen Paares nach der Tat beschrieben. Die junge Frau habe zunächst erleichtert gewirkt, schilderte eine Polizistin am Bonner Landgericht. Schnell sei der Beamtin jedoch klar...