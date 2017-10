3,4 Millionen Schmuggelzigaretten zwischen Zwiebeln entdeckt

Bei der Kontrolle eines Zwiebellasters haben Zollfahnder 3,4 Millionen Schmuggelzigaretten entdeckt. Sie waren hinter gewürfelten und tiefgefrorenen Zwiebeln versteckt, teilte das Hauptzollamt Magdeburg am Montag mit. Unstimmigkeiten bei der Ladung hatten die Beamten mit einem mobilen Röntgengerät in Magdeburg festgestellt. Als der Lastwagen in der Nacht zum Samstag entladen wurde, stellten die Zöllner fest, dass die Zigaretten mitten zwischen den Zwiebeln versteckt waren.

Der Fahrer, der von Polen nach Großbritannien auf der A2 unterwegs war, wurde vorläufig festgenommen. Nach Angaben des Zolls entstand ein Steuerschaden von rund einer halben Million Euro. „Das ist kein alltäglicher Fall“, teilte der Zoll mit. dpa