Asteroid 2012 TC4 passiert knapp die Erde – Simulation des Szenarios

Er ist so groß wie ein Haus und wird am kommenden Donnerstagmorgen (12. Oktober) knapp an der Erde vorbeirauschen. Der Asteroid 2012 TC4. Wobei „knapp“ nach Astronomen-Maßstäben 44.000 Kilometer bedeutet. Zum Vergleich: Der Abstand Erde-Mond beträgt rund 400.000 Kilometer.Würde der Asteroid die...