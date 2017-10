Hurrikan "Nate" trifft zweites Mal auf US-Festland

Washington Hurrikan "Nate" ist an der Golfküste der USA ein zweites Mal auf Land getroffen. Er sei in der Nacht als Hurrikan der schwächsten Kategorie 1 nahe dem Küstenort Biloxi in Mississippi östlich von New Orleans vorbeigezogen, teilte das Nationale Wetteramt über Twitter mit. Die Windgeschwindigkeiten hätten bis zu 140 Kilometer pro Stunde erreicht. Zuvor hatte "Nate" südöstlich von New Orleans nahe der Mississippi-Mündung erstmals US-Festland erreicht. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

