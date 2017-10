Kopf von schwedischer Journalistin Kim Wall in Dänemark gefunden

Polizeitaucher in Dänemark haben den Kopf der im August zuletzt auf einem privaten U-Boot gesehenen schwedischen Journalistin Kim Wall entdeckt. Der Schädel habe sich zusammen mit den Beinen sowie Kleidung der 30-Jährigen in Tüten verpackt in Gewässern der Køge-Bucht befunden, wie ein Sprecher der...