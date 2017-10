UN: Mehr als 15.000 Kinder wurden 2016 Opfer von Kriegen

Mehr als 15.500 Kinder sind nach UN-Angaben im vergangenen Jahr Opfer von Kriegen und bewaffneten Konflikten geworden. Mehr als 8.000 Mädchen und Jungen seien in den Kämpfen getötet oder verletzt worden. Viele Tausend würden als Soldaten missbraucht, teilten die UN am Donnerstag (Ortszeit) in New...