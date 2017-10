Weitere Fliegerbombe in Frankfurt erfolgreich entschärft

Frankfurt/Main Die Polizei hat in Frankfurt/Main erneut eine Weltkriegsbombe unschädlich gemacht. Die Entschärfung des 500 Kilogramm schweren Sprengkörpers war nach gut einer Stunde erfolgreich beendet, teilte die Polizei in der Nacht mit. Vorher hatte die Polizei das betroffene Gebiet geräumt. Etwa 2000 Menschen im Stadtteil Schwanheim mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten um kurz nach 1 Uhr zurück. Es war bereits die dritte Aktion in gut einem Monat.