Was weiß Marilou D.?

Nach nationalen Katastrophen lobt Donald Trump regelmäßig Rettungskräfte und Polizisten in den Himmel. Bei seinem Kondolenz-Besuch in Las Vegas musste Amerikas Präsident am Mittwoch das Spektrum erweitern. Nach dem Massenmord am Mandalay Bay-Hotel rückt die Glücksspiel-Metropole in der Wüste...