Graffiti-Sprayer Naegeli entgeht vorerst Strafe

Zürich Einer der Urväter der Graffiti-Kunst, der Schweizer Harald Naegeli, ist einer neuen Verurteilung wegen Sachbeschädigung zunächst entgangen. Er hatte 2012 und 2013 in Zürich wieder Ufermauern verziert. Stadt- und Kantonsbehörden zeigten ihn an. Das Bezirksgericht in Zürich rief die Kläger nun auf,...