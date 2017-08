Auto fährt nahe Freibad in Menschengruppe - ein Toter

Garching an der Alz Ein Auto ist in Bayern in der Nähe eines Freibades in eine Menschengruppe gefahren und hat einen Menschen getötet. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen am Abend in der Gemeinde Garching an der Alz von der Straße ab. Das Auto fuhr bis an das Ufer der Alz, wo es mehrere Menschen erfasste. Ein Mensch erlitt tödliche Verletzungen, ein anderer wurde schwer verletzt. Die Insassen des Fahrzeugs wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Mehr Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

