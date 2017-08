Wacken Open Air 2017 – Das sind die besten Bilder

1 / 26

Wacken 2017 – Das sind die besten Bilder

Wackööööön! Der Schlachtruf eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt schallt dieser Tage durch das Nicht-ganz-2000-Seelen-Dorf Wacken in Schleswig-Holstein. Für drei Tage im August schwillt der Ort auf über 75.000 Menschen an. Am Donnerstag startete das Wacken Open Air 2017 – endlich wieder richtig laute Musik.

Foto: imago/Eibner