Starb 15-Jähriger in Rickenbach wegen Fremdverschulden?

Nach dem Tod eines 15-Jährigen in einem Zeltlager im Schwarzwald prüft die Polizei nun ein mögliches Fremdverschulden. Der Jugendliche war von einem Baum erschlagen worden. „Es ist zu klären, ob ein mögliches Fremdverschulden vorliegt, weil an der Örtlichkeit am Waldrand bei den bestehenden...