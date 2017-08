Münster will kostenlos Cannabis an 100 Bürger verteilen

„Gebt das Hanf frei!“, forderte der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele im Jahr 2002 und schaffte es dank Stefan Raab mit diesem Ausspruch sogar in die Charts. 15 Jahre später hat sich die öffentliche Wahrnehmung des Rauschmittels verändert. Hanf – auch Cannabis genannt – kann in Deutschland als Arzneimittel verschrieben werden, der Konsum zu Genusszwecken hingegen ist illegal. Die Stadt Münster will sich nun aber die Genehmigung...