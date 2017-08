Rheinbrücke der Autobahn 40 bei Duisburg gesperrt

Rheinbrücke in Duisburg über die A40: Die Rheinbrücke muss in beide Richtungen vollständig gesperrt werden.

Duisburg Die bei Duisburg über den Rhein führende Brücke der Autobahn 40 muss in beide Richtungen gesperrt werden. Grund ist ein Riss in einer Seilverankerung, der bei der regelmäßigen Überprüfung entdeckt wurde. Die Vorbereitungen für die Komplettsperrung begannen am Mittwochnachmittag.

Wie lange die Reparatur dauern wird, konnte ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW nicht genau sagen, er ging jedoch von mehreren Tagen aus. Damit ist die wohl wichtigste Verbindung zwischen den Niederlanden und dem Ruhrgebiet dicht. Die Straßenbehörde riet dazu, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die 777 Meter lange Brücke wurde 1970 für bis zu 30 000 Autos am Tag gebaut. Die Belastung durch inzwischen täglich 100 000 Fahrzeuge - davon 10 000 Lastwagen - haben das Bauwerk marode gemacht. Fahrbahn und Querträger mussten schon wiederholt repariert werden.

Ein Neubau ist bereits geplant. Nach Angaben der von Bund und Ländern getragenen Projektgesellschaft Deges wird er aber frühestens 2026 fertiggestellt sein.