Mit 96 in Rente – Prinz Philip will ab jetzt kürzertreten

Foto: Kirsty Wigglesworth / dpa

Königin Elizabeth II. und Prinz Philip mit Prinz Charles (l.) und Herzogin Camilla (hinten) bei der Parade „Trooping the Colour“ im Juni 2017. Hin und wieder will sich der Prinzgemahl auch in Zukunft an der Seite der Queen zeigen. Foto: Kirsty Wigglesworth / dpa