Kokain hinterlässt eine Spur der Gewalt in Südamerika

Die Bilder vom Wochenende an der Copacabana irritierten: An Rio de Janeiros berühmtem Strand, der wie kein anderer für Lebenslust steht, patrouillierten neben Touristen in Shorts und Badelatschen bis an die Zähne bewaffnete Soldaten in Kampfmontur. Brasiliens Präsident Michel Temer hatte kurz zuvor...