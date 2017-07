Messer-Angriff in Hamburg: Islamistisches Motiv vermutet

Nach der tödlichen Messer-Attacke des 26-jährigen Ahmad A. hat die Bundesanwaltschaft am Montag die Ermittlungen aufgenommen. Dem Angreifer werden Mord sowie versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen zur Last gelegt.Ahmad A. hatte am vergangenen Freitag in einer...