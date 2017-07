Chester Bennington laut Berichten in USA beigesetzt

Chester Bennington, Sänger der Band Linkin Park, ist laut US-Medien am Samstag in der Nähe von Los Angeles beigesetzt worden. Hunderte Familienmitglieder und Freunde hätten bei der privaten Trauerfeier in einem Botanischen Garten teilgenommen, berichtete das Promi-Portal „TMZ“ am Sonntag...