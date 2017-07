Kölner Verkehrsbetriebe wollen nach Seilbahn-Defekt Ursache ermitteln

Nachdem am Sonntag 65 Menschen aus der Kölner Seilbahn gerettet werden mussten, sollen am Montagmorgen die Untersuchungen zu dem Notfall beginnen. „Wir wissen noch überhaupt nicht, wie das passieren konnte“, sagte eine Sprecherin der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) am frühen Montagmorgen.Eine Gondel...