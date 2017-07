Wetter-Chaos in Offenburg: 1600 Bahnreisende stranden in Baden-Württemberg

Vor allem in Offenburg in Baden-Württemberg und in Mecklenburg-Vorpommern geht der Sommer der heftigen Gewitter weiter. Insgesamt 1600 Zugreisende saßen am Sonntag in Süddeutschland fest.Etwa 1000 Menschen wurden am Abend von Einsatzkräften versorgt, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete....